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Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
5.0
1
255 ₽
Соединители пластиковых воздуховодов
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
    Арт. X699145441935810
    5.0
    1
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП

      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935810
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		125
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СК12,5КП, 60x204/125 мм используется для соединения прямоугольных воздуховодов с воздухораспределителями или круглыми воздуховодами под углом 90°. Соединяются напрямую c прямоугольными воздуховодами и воздухораспределителями, имеющими фланец (например 10РК, 10АПВП). Возможно соединение с круглыми воздуховодами через соединитель соответствующего диаметра.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественного пластика
        • Ударопрочность
        • Эстетичный внешний вид
        • Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям