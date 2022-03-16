Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")

Соединитель Gardena 02762-20.000.00 входит в состав подземной системы полива. Предназначен для подключения шланга к водопроводному крану, а также к коробкам клапанов V1 и V3 Gardena 1254-20 и 1255-20. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Приспособление имеет внутреннюю резьбу 25 мм x 1”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.