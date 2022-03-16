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Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")
5.0
2
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    Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")
    Арт. X19031850272
    5.0
    2
    Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")
    Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")
      Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")
      Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")

      Соединитель Gardena 02762-20.000.00 (25 мм x 1")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850272
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Соединитель Gardena 02762-20.000.00 входит в состав подземной системы полива. Предназначен для подключения шланга к водопроводному крану, а также к коробкам клапанов V1 и V3 Gardena 1254-20 и 1255-20. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Приспособление имеет внутреннюю резьбу 25 мм x 1”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.