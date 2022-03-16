L-образный соединитель Gardena 02773-20.000.00

Соединитель L-образный Gardena 02773-20.000.00 предназначен для соединения шлангов. С помощью него удобно изменять направления шланга без пережимания и скручивания. Легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение. Приспособление изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

Диаметр - 25 мм.