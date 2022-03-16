L-образный соединитель Gardena 02773-20.000.00
Арт. X19031850273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|переходник шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Соединитель L-образный Gardena 02773-20.000.00 предназначен для соединения шлангов. С помощью него удобно изменять направления шланга без пережимания и скручивания. Легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение. Приспособление изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
Диаметр - 25 мм.