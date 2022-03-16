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L-образный соединитель Gardena 02773-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Переходники
    L-образный соединитель Gardena 02773-20.000.00
    Арт. X19031850273
    5.0
    2
    L-образный соединитель Gardena 02773-20.000.00

      L-образный соединитель Gardena 02773-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850273
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		переходник шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель L-образный Gardena 02773-20.000.00 предназначен для соединения шлангов. С помощью него удобно изменять направления шланга без пережимания и скручивания. Легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение. Приспособление изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
        Диаметр - 25 мм.