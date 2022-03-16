L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)

Соединитель L-образный Gardena 02780-20.000.00 предназначен для соединения выдвижных дождевателей Gardena S 80, T 100 и T 200 с магистральным шлангом. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Приспособление имеет наружную резьбу 25 мм x 1/2”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.