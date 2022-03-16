L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
Арт. X19031850218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|адаптер с внешней резьбой
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Наличие резьбы
|Да
- Соединитель L-образный Gardena 02780-20.000.00 предназначен для соединения выдвижных дождевателей Gardena S 80, T 100 и T 200 с магистральным шлангом. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Приспособление имеет наружную резьбу 25 мм x 1/2”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.