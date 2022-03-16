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L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для внутренней резьбы
    L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
    Арт. X19031850218
    5.0
    2
    L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
    L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
    L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
    L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
    L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
      L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
      L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
      L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
      L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)
      L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)

      L-образный соединитель Gardena 02780-2000000 (25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внешней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель L-образный Gardena 02780-20.000.00 предназначен для соединения выдвижных дождевателей Gardena S 80, T 100 и T 200 с магистральным шлангом. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400.  Приспособление имеет наружную резьбу 25 мм x 1/2”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.