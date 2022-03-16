Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
Арт. X19031850213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Да
- Соединитель T-образный Gardena 02790-20.000.00 предназначен для подсоединения выдвижного дождевателя к подающей линии. Технология "Quick & Easy" обеспечивает быстрое и надежное соединение. Легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Приспособление имеет внутреннюю резьбу 25 мм х 3/4”. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость