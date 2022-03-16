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Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Переходники
    Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
    Арт. X19031850213
    5.0
    2
    Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
    Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
    Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
      Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
      Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00
      Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00

      Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель T-образный Gardena 02790-20.000.00 предназначен для подсоединения выдвижного дождевателя к подающей линии. Технология "Quick & Easy" обеспечивает быстрое и надежное соединение. Легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 1400. Приспособление имеет внутреннюю резьбу 25 мм х 3/4”. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость