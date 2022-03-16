Т-образный соединитель Gardena 02790-20.000.00

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Соединитель T-образный Gardena 02790-20.000.00 предназначен для подсоединения выдвижного дождевателя к подающей линии. Технология "Quick & Easy" обеспечивает быстрое и надежное соединение. Легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 140. Приспособление имеет внутреннюю резьбу 25 мм х 3/4”. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.