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Соединитель Grinda 8-426332, 3/4", автостоп, запирающий механизм
5.0
1
Найти аналог
Для прочей техники
    Соединитель Grinda 8-426332, 3/4", автостоп, запирающий механизм
    Арт. X19031850242
    5.0
    1

      Соединитель Grinda 8-426332, 3/4", автостоп, запирающий механизм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель Grinda 8-426332 обеспечивает быстрое и надежное соединения шланга диаметром 3/4" с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Его преимущества - автоматическое прекращение подачи воды при замене насадки и запирающий механизм, предназначенный для дополнительной блокировки соединения. Наличие уплотнительных колец из EPDM резины повышенной эластичности делает соединитель устойчивым к температурным и химическим воздействиям. Выполнен из высокопрочного нетоксичного ABS-пластика, что позволяет эксплуатировать его длительное время. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы