Соединитель Grinda 8-426332, 3/4", автостоп, запирающий механизм

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Соединитель Grinda 8-426332 обеспечивает быстрое и надежное соединения шланга диаметром 3/4" с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Его преимущества - автоматическое прекращение подачи воды при замене насадки и запирающий механизм, предназначенный для дополнительной блокировки соединения. Наличие уплотнительных колец из EPDM резины повышенной эластичности делает соединитель устойчивым к температурным и химическим воздействиям. Выполнен из высокопрочного нетоксичного ABS-пластика, что позволяет эксплуатировать его длительное время.