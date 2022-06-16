Соль таблетированная импортная 25кг (BSK (Турция))
Арт. X16910802347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|таблетированная соль
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Вес, кг
|25
- Таблетированная импортная соль 25кг Гейзер 41002 предназначена для регенерации систем умягчения воды, которые избавляют детали различных приборов от накипи и известкового налета. Соляной раствор способствует замене ионов кальция и магния на ионы натрия, что существенно увеличивает срок службы водоочистных систем. Соль представляет собой стандартные круглые таблетки 25 мм в диаметре.
Преимущества
- Содержание NaСl у Гейзер 41002: до 99,8%;
- Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы;
- Растворяется постепенно и равномерно, что полностью исключате кристаллизацию;
- Не осталяет осадка, так как производится из поваренной соли класса «Экстра»;
- Соль повышенной чистоты, не имеющая никаких добавок.