Соль таблетированная импортная 25кг (BSK (Турция))

Преимущества

Содержание NaСl у Гейзер 41002: до 99,8%;

Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы;

Растворяется постепенно и равномерно, что полностью исключате кристаллизацию;

Не осталяет осадка, так как производится из поваренной соли класса «Экстра»;

Соль повышенной чистоты, не имеющая никаких добавок.

Таблетированная импортная соль 25кг Гейзер 41002 предназначена для регенерации систем умягчения воды, которые избавляют детали различных приборов от накипи и известкового налета. Соляной раствор способствует замене ионов кальция и магния на ионы натрия, что существенно увеличивает срок службы водоочистных систем. Соль представляет собой стандартные круглые таблетки 25 мм в диаметре.