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Соль таблетированная импортная 25кг (BSK (Турция))
5.0
2
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Для водяных фильтров
    Соль таблетированная импортная 25кг (BSK (Турция))
    Арт. X16910802347
    5.0
    2
    Соль таблетированная импортная 25кг (BSK (Турция))

      Соль таблетированная импортная 25кг (BSK (Турция))

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910802347
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		таблетированная соль
      Вес, кг
      		25
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Таблетированная импортная соль 25кг Гейзер 41002 предназначена для регенерации систем умягчения воды, которые избавляют детали различных приборов от накипи и известкового налета. Соляной раствор способствует замене ионов кальция и магния на ионы натрия, что существенно увеличивает срок службы водоочистных систем. Соль представляет собой стандартные круглые таблетки 25 мм в диаметре.

        Преимущества

        • Содержание NaСl у Гейзер 41002: до 99,8%;
        • Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы;
        • Растворяется постепенно и равномерно, что полностью исключате кристаллизацию;
        • Не осталяет осадка, так как производится из поваренной соли класса «Экстра»;
        • Соль повышенной чистоты, не имеющая никаких добавок.