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Соленоидный клапан Danfoss EV220B "НЗ" Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером
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Электромагнитные клапаны
    Соленоидный клапан Danfoss EV220B "НЗ" Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером
    Арт. X1691225448
    Соленоидный клапан Danfoss EV220B "НЗ" Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером

    Соленоидный клапан Danfoss EV220B "НЗ" Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X1691225448

    Характеристики

    Производитель
    		Danfoss
    Тип арматуры
    		электромагнитный клапан
    Назначение
    		водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, теплоснабжение, для кондиционера
    Материал
    		латунь
    Диаметр, мм
    		15
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • EV220B 15 – EV220B 50 - это серия универсальных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обычной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), или из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность использования в самых различных областях применения. Встроенный фильтр пилотной управляющей системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики даже в критических условиях работы.

      Преимущества

      • Износостойкость
      • Долговечность
      • Легкость монтажа