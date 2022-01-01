Соленоидный клапан Danfoss EV220B "НЗ" Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером

Преимущества

Износостойкость

Долговечность

Легкость монтажа

EV220B 15 – EV220B 50 - это серия универсальных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обычной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), или из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность использования в самых различных областях применения. Встроенный фильтр пилотной управляющей системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики даже в критических условиях работы.