Соленоидный клапан Danfoss EV220B "НЗ" Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером
Арт. X1691225448
Характеристики
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Производитель
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Тип арматуры
|электромагнитный клапан
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Назначение
|водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, теплоснабжение, для кондиционера
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Материал
|латунь
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Диаметр, мм
|15
- EV220B 15 – EV220B 50 - это серия универсальных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обычной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), или из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность использования в самых различных областях применения. Встроенный фильтр пилотной управляющей системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики даже в критических условиях работы.
Преимущества
- Износостойкость
- Долговечность
- Легкость монтажа