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Солевой бак Гейзер NS 70 44609
5.0
2
4 725 ₽
5 140 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Солевой бак Гейзер NS 70 44609
    Арт. Ю00000023888
    5.0
    2
    Солевой бак Гейзер NS 70 44609
    Солевой бак Гейзер NS 70 44609
    Солевой бак Гейзер NS 70 44609
      Солевой бак Гейзер NS 70 44609
      Солевой бак Гейзер NS 70 44609
      Солевой бак Гейзер NS 70 44609

      Солевой бак Гейзер NS 70 44609

      • -415 ₽
      4 725 ₽
      5 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. Ю00000023888
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Габариты, мм
      		880х332х332
      Все характеристики
      • -415 ₽
      4 725 ₽
      5 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Солевой бак Гейзер NS 70 купить необходимо для эксплуатации в фильтрах для воды промышленного типа. Этот полиэтиленовый сосуд устойчив к длительному воздействию солнечного света, имеет герметичную крышку и оснащен решеткой над дном для лучшей фильтрации солевого раствора. Бак для регенерирующих растворов полезен тем, что позволяет оперативно регенерировать зернистую загрузку фильтра, и при этом сохраняет полезные качества содержимого. Он надежен, прочен, и поэтому идеален для долгосрочной эксплуатации.

        Преимущества солевого бака Гейзер NS на 70 л:

        • Надежный корпус;
        • Устойчивость к внешним условиям;
        • Производительность;
        • Практичная конструкция;
        • Износостойкие материалы.

        Комплектация:

        • Бак;
        • Инструкция;
        • Упаковка.