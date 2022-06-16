Солевой бак Гейзер NS 70 44609
Арт. Ю00000023888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|880х332х332
Солевой бак Гейзер NS 70 купить необходимо для эксплуатации в фильтрах для воды промышленного типа. Этот полиэтиленовый сосуд устойчив к длительному воздействию солнечного света, имеет герметичную крышку и оснащен решеткой над дном для лучшей фильтрации солевого раствора. Бак для регенерирующих растворов полезен тем, что позволяет оперативно регенерировать зернистую загрузку фильтра, и при этом сохраняет полезные качества содержимого. Он надежен, прочен, и поэтому идеален для долгосрочной эксплуатации.
Преимущества солевого бака Гейзер NS на 70 л:
- Надежный корпус;
- Устойчивость к внешним условиям;
- Производительность;
- Практичная конструкция;
- Износостойкие материалы.
Комплектация:
- Бак;
- Инструкция;
- Упаковка.