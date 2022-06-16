Солевой бак Гейзер NS 70 44609

Солевой бак Гейзер NS 70 купить необходимо для эксплуатации в фильтрах для воды промышленного типа. Этот полиэтиленовый сосуд устойчив к длительному воздействию солнечного света, имеет герметичную крышку и оснащен решеткой над дном для лучшей фильтрации солевого раствора. Бак для регенерирующих растворов полезен тем, что позволяет оперативно регенерировать зернистую загрузку фильтра, и при этом сохраняет полезные качества содержимого. Он надежен, прочен, и поэтому идеален для долгосрочной эксплуатации.

Преимущества солевого бака Гейзер NS на 70 л:

Надежный корпус;

Устойчивость к внешним условиям;

Производительность;

Практичная конструкция;

Износостойкие материалы.

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