Солнцезащитные очки Ada VISOR BLACK
Арт. geototal_776
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Защитные очки ADA VISOR BLACK – солнечные очки для надежной защиты глаз при работах на открытых площадках, а так же как обычные солнечные очки. Особенности и преимущества:
- Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.
- Коричневый светофильтр. Коричневый цвет линз блокируют синий диапазон световых волн, улучшают восприятие глубины и контрастность. Хорошо подходят для видов деятельности, где важны именно эти качества: строительные работы на улице, рыбалка, охота, спорт на открытом воздухе или просто отдых на пляже.
- Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.
- ANTI UV 400. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 100% (UV 400).
- Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.
- Защитные очки ADA VISOR BLACK отличный выбор для защиты глаз при повседневном использовании: строительные работы на улице, рыбалка, охота, спорт или отдых на открытом воздухе.
- Очки;
- Тканевый чехол.