Солнцезащитные очки Ada VISOR BLACK

Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.

Коричневый светофильтр. Коричневый цвет линз блокируют синий диапазон световых волн, улучшают восприятие глубины и контрастность. Хорошо подходят для видов деятельности, где важны именно эти качества: строительные работы на улице, рыбалка, охота, спорт на открытом воздухе или просто отдых на пляже.

Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.

ANTI UV 400. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 100% (UV 400).

Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.

Защитные очки ADA VISOR BLACK отличный выбор для защиты глаз при повседневном использовании: строительные работы на улице, рыбалка, охота, спорт или отдых на открытом воздухе.

Очки;

Тканевый чехол.

Защитные очки ADA VISOR BLACK – солнечные очки для надежной защиты глаз при работах на открытых площадках, а так же как обычные солнечные очки. Особенности и преимущества:Комплектация: