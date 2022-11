Бензиновая газонокосилка Solo by AL-KO 4710 SP-A 127581

Преимущества

Прочный корпус из листовой стали для долгого срока службы и отличной результативности стрижки и сбора травы

Привод задних колес

Траверса эргономичной формы, позволяющая управлять газонокосилкой, не уставая при этом

Корзина травосборника с емкостью 60 л с индикатором уровня заполнения

Колеса на шарикоподшипниках для легкого перемещения

Надежная и мощная бензиновая газонокосилка. Тот факт, что она разработана в Германии и изготовлена в Австрии, гарантирует ее качество и долговечность. «Надежность» далеко не чужое понятие для газонокосилки solo by AL-KO 4710 SP-A. С шириной реза 46 см бензиновая газонокосилка solo by AL-KO 4710 SP-A станет Вашим идеальным партнером по работе в саду среднего размера, площадью до 1100 кв.м. Регулирование высоты реза выполняется централизованно, в 7 ступеней, от 25 мм до 75 мм. Мощный двигатель AL-KO Pro 2,1 кВт с технологией верхнего расположения клапанов (OHV) развивает отличный коэффициент полезного действия (к.п.д.). Большие ходовые колеса на шарикоподшипниках и эргономичная форма траверсы повышают удобство управления моделью solo by AL-KO 5210 SP-A. Благодаря колесному приводу с одной передачей и колесам с легким ходом, продвижение вперед этой косилки по саду удается без проблем и усилий. Высокий и прочный корпус из листовой стали обладает хорошей аэродинамикой, что делает возможным особенно эффективный захват срезанной травы. Она попадает в тканевую корзину травосборника, емкостью 60 л.