Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
Арт. О00000039672
Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
Арт. О00000039672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Объем травосборника, л
|130
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Количество режимов регулировки
|7
- Райдер Solo by Al-KO R 7-63.8 A предназначен для легкого и быстрого процесса скашивания травы.
Преимущества
- Основным преимуществом является использование современного четырехтактного двигателя, за счет чего удается сократить топливные расходы, минимизировать уровень шума и повысить производительность.
- Хорошая маневренность, плавный ход и требуемые сцепные свойства достигаются благодаря большим колесам 28 см/33 см на шарикоподшипниках.
- Для непрерывного рабочего процесса в устройстве предусмотрен вместительной травосборник (130 л) с датчиком заполнения и удобной ручкой для простоты опорожнения.
- Такой минирайдер без проблем используется для работы с сухой и жесткой растительностью, чему способствует возможность регулирования высоты среза.
- Удобный руль, сиденье, расположенное на оптимальной высоте, и простая система управления – все это также обеспечивает комфорт для пользователя.
- Эргономическая конструкция облегчает хранение райдера, а также позволяет оперативно обрабатывать труднодоступные участки.