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Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
244 990 ₽
Райдеры
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
    Арт. О00000039672
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
    Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486
      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486

      Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486

      244 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      4 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000039672

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем травосборника, л
      		130
      Количество режимов регулировки
      		7
      Все характеристики
      244 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      4 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Райдер Solo by Al-KO R 7-63.8 A предназначен для легкого и быстрого процесса скашивания травы.

        Преимущества

        • Основным преимуществом является использование современного четырехтактного двигателя, за счет чего удается сократить топливные расходы, минимизировать уровень шума и повысить производительность.
        • Хорошая маневренность, плавный ход и требуемые сцепные свойства достигаются благодаря большим колесам 28 см/33 см на шарикоподшипниках.
        • Для непрерывного рабочего процесса в устройстве предусмотрен вместительной травосборник (130 л) с датчиком заполнения и удобной ручкой для простоты опорожнения.
        • Такой минирайдер без проблем используется для работы с сухой и жесткой растительностью, чему способствует возможность регулирования высоты среза.
        • Удобный руль, сиденье, расположенное на оптимальной высоте, и простая система управления – все это также обеспечивает комфорт для пользователя.
        • Эргономическая конструкция облегчает хранение райдера, а также позволяет оперативно обрабатывать труднодоступные участки.