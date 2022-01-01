Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD

Преимущества

Ширина кошения 93 см - отлично приспособлен для быстрой и эффективной работы в средних и больших садах

Приводится в движение от бензинового двигателя B&S Powerbuilt 3130, номинальной мощностью 6,3 кВт/8.6 л.с. при 2600 об/мин

Высота кошения регулируется рукояткой в 6 ступеней от 30 мм до 80 мм

Долговечная косильная дека на шарикоподшипниках, выполненная из стального листа, оснащена двумя ножами для чистого реза травы

Ее можно очень просто демонтировать за пару простых операций

Запатентованный механизм свободного хода для защиты коробки передач

Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении

Если педаль акселератора задействована во время торможения, благодаря запатентованному механизму холостого хода, трансмиссия надежно защищена

Большие шины 18 дюймов гарантируют хорошее сцепление с грунтом, и быстрое продвижение вперед по любой местности

Кошение осуществляется через задний выброс со сбором во вместительный травосборник на 220 л

Набор для мульчирования по желанию можно приобрести отдельно

Наилучший центр наклона в сочетании с эргономичной телескопической рукояткой обеспечивает лёгкое механическое опустошение травосборника

Дополнительный комфорт обеспечит удобное рулевое колесо и понятная система управления

Удобное сиденье с глубокой посадкой

Удобная посадка оператора благодаря отсутствию центрального тоннеля

Простота переналадки для зимней эксплуатации с установкой снегоуборочного отвала

Руль с противоскользящей поверхностью

Кошение вблизи препятствий

Электромагнитная муфта включения ножей

Гидростатический привод на колеса

Фара - опция

Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно

Садовый трактор Solo by AL-KO T 13-93.7 HD представляет собой не только хорошее соотношение цены и качества, но и обладает отличными характеристиками: высокопроизводительный американский двигатель B&S Powerbuilt с верхним расположением клапанов, косилочный механизм с шириной захвата 93 см, педаль гидропривода и большой тканевый травосборник.