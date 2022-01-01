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Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
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Садовые тракторы
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
    Арт. О00000016485
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD

      Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016485

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем травосборника, л
      		220
      Количество режимов регулировки
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор Solo by AL-KO T 13-93.7 HD представляет собой не только хорошее соотношение цены и качества, но и обладает отличными характеристиками: высокопроизводительный американский двигатель B&S Powerbuilt с верхним расположением клапанов, косилочный механизм с шириной захвата 93 см, педаль гидропривода и большой тканевый травосборник.

        Преимущества

        • Ширина кошения 93 см - отлично приспособлен для быстрой и эффективной работы в средних и больших садах
        • Приводится в движение от бензинового двигателя B&S Powerbuilt 3130, номинальной мощностью 6,3 кВт/8.6 л.с. при 2600 об/мин
        • Высота кошения регулируется рукояткой в 6 ступеней от 30 мм до 80 мм
        • Долговечная косильная дека на шарикоподшипниках, выполненная из стального листа, оснащена двумя ножами для чистого реза травы
        • Ее можно очень просто демонтировать за пару простых операций
        • Запатентованный механизм свободного хода для защиты коробки передач
        • Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении
        • Если педаль акселератора задействована во время торможения, благодаря запатентованному механизму холостого хода, трансмиссия надежно защищена
        • Большие шины 18 дюймов гарантируют хорошее сцепление с грунтом, и быстрое продвижение вперед по любой местности
        • Кошение осуществляется через задний выброс со сбором во вместительный травосборник на 220 л
        • Набор для мульчирования по желанию можно приобрести отдельно
        • Наилучший центр наклона в сочетании с эргономичной телескопической рукояткой обеспечивает лёгкое механическое опустошение травосборника
        • Дополнительный комфорт обеспечит удобное рулевое колесо и понятная система управления
        • Удобное сиденье с глубокой посадкой
        • Удобная посадка оператора благодаря отсутствию центрального тоннеля
        • Простота переналадки для зимней эксплуатации с установкой снегоуборочного отвала
        • Руль с противоскользящей поверхностью
        • Кошение вблизи препятствий
        • Электромагнитная муфта включения ножей
        • Гидростатический привод на колеса
        • Фара - опция
        • Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно