Трактор газонный solo by Al-Ko T 13-93.7 HD
Арт. О00000016485
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Австрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Объем травосборника, л
|220
|
Количество режимов регулировки
|6
- Садовый трактор Solo by AL-KO T 13-93.7 HD представляет собой не только хорошее соотношение цены и качества, но и обладает отличными характеристиками: высокопроизводительный американский двигатель B&S Powerbuilt с верхним расположением клапанов, косилочный механизм с шириной захвата 93 см, педаль гидропривода и большой тканевый травосборник.
Преимущества
- Ширина кошения 93 см - отлично приспособлен для быстрой и эффективной работы в средних и больших садах
- Приводится в движение от бензинового двигателя B&S Powerbuilt 3130, номинальной мощностью 6,3 кВт/8.6 л.с. при 2600 об/мин
- Высота кошения регулируется рукояткой в 6 ступеней от 30 мм до 80 мм
- Долговечная косильная дека на шарикоподшипниках, выполненная из стального листа, оснащена двумя ножами для чистого реза травы
- Ее можно очень просто демонтировать за пару простых операций
- Запатентованный механизм свободного хода для защиты коробки передач
- Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении
- Если педаль акселератора задействована во время торможения, благодаря запатентованному механизму холостого хода, трансмиссия надежно защищена
- Большие шины 18 дюймов гарантируют хорошее сцепление с грунтом, и быстрое продвижение вперед по любой местности
- Кошение осуществляется через задний выброс со сбором во вместительный травосборник на 220 л
- Набор для мульчирования по желанию можно приобрести отдельно
- Наилучший центр наклона в сочетании с эргономичной телескопической рукояткой обеспечивает лёгкое механическое опустошение травосборника
- Дополнительный комфорт обеспечит удобное рулевое колесо и понятная система управления
- Удобное сиденье с глубокой посадкой
- Удобная посадка оператора благодаря отсутствию центрального тоннеля
- Простота переналадки для зимней эксплуатации с установкой снегоуборочного отвала
- Руль с противоскользящей поверхностью
- Кошение вблизи препятствий
- Электромагнитная муфта включения ножей
- Гидростатический привод на колеса
- Фара - опция
- Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно