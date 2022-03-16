Преимущества

Образовывает дежурную дугу и формирует поток плазмообразующего газа, который выходит из сопла на разрезаемое изделие

Сопло Abicor Binzel 743.0132 (1.5 мм) - применяется для плазменной резки. Является сменным элементом для плазменных резаков PSB60 PSB80 PSB121 PSB 60 S, 121 S и AUT PSB 121 L. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.5 мм.