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Сопло Abicor Binzel 743.0209 (1.8 мм)
4.5
2
73 ₽
Сопла
    Сопло Abicor Binzel 743.0209 (1.8 мм)
    Арт. 71064
    4.5
    2
    Сопло Abicor Binzel 743.0209 (1.8 мм)

      Сопло Abicor Binzel 743.0209 (1.8 мм)

      73 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71064
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Abicor Binzel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      73 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло Abicor Binzel 743.0209 (1.8 мм) - применяется для плазменной резки. Является сменным элементом для плазменных резаков PSB 60 S, 121 S и AUT PSB 121 L. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.8 мм.

        Преимущества

        • Образовывает дежурную дугу и формирует поток плазмообразующего газа, который выходит из сопла на разрезаемое изделие