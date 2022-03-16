Преимущества

Образовывает дежурную дугу и формирует поток плазмообразующего газа, который выходит из сопла на разрезаемое изделие

Сопло Abicor Binzel 743.0355 (2 мм) - применяется для плазменной резки. Является сменным элементом для плазменных резаков PSB60, PSB80, PSB121. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 2 мм.