Сопло Abicor Binzel 743.0355 (2 мм)
Арт. 71051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Abicor Binzel 743.0355 (2 мм) - применяется для плазменной резки. Является сменным элементом для плазменных резаков PSB60, PSB80, PSB121. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 2 мм.
Преимущества
- Образовывает дежурную дугу и формирует поток плазмообразующего газа, который выходит из сопла на разрезаемое изделие