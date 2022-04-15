Сопло газовое цилиндрическое 345P011012 TBi (17 мм)

Преимущества

Диаметр выходного отверстия - 17 мм

Имеет цилиндрическую форму

Подходит для горелок TBi 240, Tbi 241



Сопло газораспределительное цилиндрическое 345P011012 TBi (17 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.