Сопло газовое цилиндрическое 345P011010 TBi (20 мм)
Арт. X4330221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газораспределительное цилиндрическое 345P011010 TBi (20 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Диаметр выходного отверстия - 20 мм
- Имеет цилиндрическую форму
- Подходит для горелок TBi 360