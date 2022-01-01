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Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151
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Сопла
    Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151
    Арт. X131107189
    Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151

      Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107189

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 101, TECH CS 141, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки.

        Преимущества

        • Данное сопло предназначено для резки на токах до 140 А
        • Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза
        • Посадочный диаметр, мм - 20
        • Высота, мм - 35.7