Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151
Арт. X131107189
Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151
Арт. X131107189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Да
- Сопло удлиненное (1.9 мм) IVU0662-19 Сварог 00000087538 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 101, TECH CS 141, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 140 А
- Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза
- Посадочный диаметр, мм - 20
- Высота, мм - 35.7