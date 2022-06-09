Сопло (1.0 мм) IVU0033-10 Сварог 00000087519 для плазмотрона CS 50

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 50 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Посадочный диаметр, мм - 12.6



Высота, мм - 11.6



Сопло (1.0 мм) IVU0033-10 Сварог 00000087519 - является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 50. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.