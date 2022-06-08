Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81
5.0
2
160 ₽
Сопла
    Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81
    Арт. 710333
    5.0
    2
    Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81
    Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81
      Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81
      Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81

      Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 710333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 - является сменным элементом для плазменного резака TECH CS 81. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.2 мм.

        Преимущества

        • Данное сопло предназначено для резки на токах до 80 А
        • Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
        • Посадочный диаметр, мм - 14.5
        • Высота, мм - 13.3