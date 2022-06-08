Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 для плазмотрона CS 81
Арт. 710333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло (1.2 мм) IVU0605-12 Сварог 00000087530 - является сменным элементом для плазменного резака TECH CS 81. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.2 мм.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 80 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
- Посадочный диаметр, мм - 14.5
- Высота, мм - 13.3