Сопло (1.9 мм) IVU0606-19 Сварог 00000095714 для плазмотронов CS 101, CS 141

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 140 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Сопло (1.9 мм) IVU0606-19 Сварог 00000095714 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101, CS 141. Применяется для формирование плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.9 мм.