Сопло (1.9 мм) IVU0606-19 Сварог 00000095714 для плазмотронов CS 101, CS 141
Арт. X131107162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло (1.9 мм) IVU0606-19 Сварог 00000095714 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101, CS 141. Применяется для формирование плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.9 мм.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 140 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза