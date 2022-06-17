Сопло Ресанта 71/6/9 для ИПР-25, ИПР-40
Арт. О00000013591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Ресанта 71/6/9 является сменным элементом для плазменных горелок ИПР-25, ИПР-40. Применяется для формирования потока плазмы, разрезающей металл. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи.
Преимущества
- Является сменным элементом для плазменных горелок
- Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения