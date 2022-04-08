Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сопло (1.7мм) тип Мультиплаз для плазмотрона М7500/15000
4.5
2
Найти аналог
Сопла
    Сопло (1.7мм) тип Мультиплаз для плазмотрона М7500/15000
    Арт. 710178
    4.5
    2
    Сопло (1.7мм) тип Мультиплаз для плазмотрона М7500/15000

      Сопло (1.7мм) тип Мультиплаз для плазмотрона М7500/15000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 710178
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мультиплаз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло плазменное (1.7мм) тип Мультиплаз - предназначено для систем воздушно-плазменной резки М7500-15000. Сопло формирует струю плазмы, которая, вырываясь из его отверстия, разрезает обрабатываемую деталь. Для создания этой струи в нём имеется специально спрофилированный закрытый канал. Через него проходят газы и разгоняются до необходимой скорости в нужном направлении. Сопло сжимает струю сжатого воздуха: чем выше её концентрация, тем более высокая скорость резки и лучше качество реза.

        Преимущества

        • Сопло плазменное для ручного воздушно-плазменного резака типа Мультиплаз М7500/ М15000