Сопло (1.7мм) тип Мультиплаз для плазмотрона М7500/15000

Преимущества

Сопло плазменное для ручного воздушно-плазменного резака типа Мультиплаз М7500/ М15000

Сопло плазменное (1.7мм) тип Мультиплаз - предназначено для систем воздушно-плазменной резки М7500-15000. Сопло формирует струю плазмы, которая, вырываясь из его отверстия, разрезает обрабатываемую деталь. Для создания этой струи в нём имеется специально спрофилированный закрытый канал. Через него проходят газы и разгоняются до необходимой скорости в нужном направлении. Сопло сжимает струю сжатого воздуха: чем выше её концентрация, тем более высокая скорость резки и лучше качество реза.