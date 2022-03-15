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Сопло для сварки Мультиплаз-2500
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Сопло для сварки Мультиплаз-2500
    Арт. 710169
    5.0
    2
    Сопло для сварки Мультиплаз-2500

      Сопло для сварки Мультиплаз-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 710169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мультиплаз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло для сварки Мультиплаз-2500, 2500М, 3500 - применяется в процессе сварочных работ с целью формирования плазменного потока. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр канала сопла: 2.2 - 2.5 мм.

        Преимущества

        • Применяется для плазменной резки
        • Является сменным элементом для плазменных резаков
        • Универсальность
        • Практичность
        • Портативность
        • Экологичность 
        • Эффективность