Сопло для сварки Мультиплаз-2500
Арт. 710169
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид
|сопло
|
Удлиненное
|Нет
- Сопло для сварки Мультиплаз-2500, 2500М, 3500 - применяется в процессе сварочных работ с целью формирования плазменного потока. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр канала сопла: 2.2 - 2.5 мм.
Преимущества
- Применяется для плазменной резки
- Является сменным элементом для плазменных резаков
- Универсальность
- Практичность
- Портативность
- Экологичность
- Эффективность
- Применяется для плазменной резки