Сопло к CUT-70 (P80) ф 1,7 0008912
Арт. X1311071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Brima 0008912 является сменным элементом для плазмотрона Brima Р-80 (CUT-70). Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.7 мм.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность