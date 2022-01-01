Сопло к CUT-70 (P80) ф 1,7 0008912

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Сопло Brima 0008912 является сменным элементом для плазмотрона Brima Р-80 (CUT-70). Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.7 мм.