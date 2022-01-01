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Сопло к CUT-70 (P80) ф 1,7 0008912
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Сопла
    Сопло к CUT-70 (P80) ф 1,7 0008912
    Арт. X1311071
    Сопло к CUT-70 (P80) ф 1,7 0008912

      Сопло к CUT-70 (P80) ф 1,7 0008912

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1311071

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Brima 0008912 является сменным элементом для плазмотрона Brima Р-80 (CUT-70). Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.7 мм.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность