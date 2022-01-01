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Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003
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Сопла
    Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003
    Арт. X43302180
    Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003
    Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003
      Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003
      Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003

      Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X43302180

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Диаметр, мм
      		1.7
      Тип сварки/резки
      		CUT
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло D 1,7 разработано для формирования дуги плазмы в потоке защитного газа. Характерной чертой данного элемента плазмотрона является повышенная точность резки. Великолепные эксплуатационные свойства сопла достигнуты грамотным подбором диаметра и формы отверстия. Малый износ изделия при работе достигается использованием при его изготовлении специального медного сплава.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Повышенная точность резки
        • Надежность