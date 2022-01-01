Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003

Преимущества

Износостойкость

Повышенная точность резки

Надежность

Сопло D 1,7 разработано для формирования дуги плазмы в потоке защитного газа. Характерной чертой данного элемента плазмотрона является повышенная точность резки. Великолепные эксплуатационные свойства сопла достигнуты грамотным подбором диаметра и формы отверстия. Малый износ изделия при работе достигается использованием при его изготовлении специального медного сплава.