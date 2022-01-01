Сопло к плазматрону 1.7 мм 441Р020003
Арт. X43302180
Характеристики
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Производитель
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
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Диаметр, мм
|1.7
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Тип сварки/резки
|CUT
- Сопло D 1,7 разработано для формирования дуги плазмы в потоке защитного газа. Характерной чертой данного элемента плазмотрона является повышенная точность резки. Великолепные эксплуатационные свойства сопла достигнуты грамотным подбором диаметра и формы отверстия. Малый износ изделия при работе достигается использованием при его изготовлении специального медного сплава.
Преимущества
- Износостойкость
- Повышенная точность резки
- Надежность