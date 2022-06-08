Сопло (1.0 мм) IVU0086-10 Сварог 00000093696 к плазматрону Сварог РТ-31
Арт. X131107251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло (1.0 мм) IVU0086-10 Сварог 00000093696 - является основной расходной частью плазменного резака Сварог PT-31, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Материал корпуса - медный сплав.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 40 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
- Посадочный диаметр, мм - 12
- Высота, мм - 11