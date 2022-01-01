Сопло KARCHER 2.641-848 д/пенной чистки

Преимущества

Эффективное вспенивание. Модель оснащена соплом-инжектором для быстрого вспенивания и переноса на обрабатываемую поверхность чистящих средств

Легкий баллон. Небольшой баллон объемом 0,3 л обуславливает легкость и мобильность в работе, насадка просто крепится к пистолету

Экономит чистящее средство и расходует его более эффективно, чем встроенные аналогичные приспособления

Одна из наиболее продаваемых в России насадок

Насадка для бытовых аппаратов высокого давления Karcher классов K2 – K7 образует сильную пену и предназначена для быстрой мойки автотехники, фасадов зданий и любых других поверхностей. Заменяет встроенную в аппараты струйную трубку. Отличный результат обеспечивается сильным вспениванием чистящего средства, которое задерживается на обрабатываемой поверхности дольше, чем при обработке обычными трубками.