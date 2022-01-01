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Сопло KARCHER 2.641-848 д/пенной чистки
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Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Сопло KARCHER 2.641-848 д/пенной чистки
    Арт. Х103550
    Сопло KARCHER 2.641-848 д/пенной чистки

      Сопло KARCHER 2.641-848 д/пенной чистки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103550

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка для бытовых аппаратов высокого давления Karcher классов K2 – K7 образует сильную пену и предназначена для быстрой мойки автотехники, фасадов зданий и любых других поверхностей. Заменяет встроенную в аппараты струйную трубку. Отличный результат обеспечивается сильным вспениванием чистящего средства, которое задерживается на обрабатываемой поверхности дольше, чем при обработке обычными трубками.

        Преимущества

        • Эффективное вспенивание. Модель оснащена соплом-инжектором для быстрого вспенивания и переноса на обрабатываемую поверхность чистящих средств
        • Легкий баллон. Небольшой баллон объемом 0,3 л обуславливает легкость и мобильность в работе, насадка просто крепится к пистолету
        • Экономит чистящее средство и расходует его более эффективно, чем встроенные аналогичные приспособления
        • Одна из наиболее продаваемых в России насадок