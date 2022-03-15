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Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
5.0
2
959 ₽
1 310 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
    Арт. X131504149
    5.0
    2
    Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
    Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
    Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147

      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147

      • -351 ₽
      959 ₽
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131504149
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		сопло
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -351 ₽
      959 ₽
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка Karcher FJ 6 2.643-147 предназначена для всех бытовых аппаратов высокого давления Karcher. Образует пену регулируемой густоты для очистки загрязнений разной интенсивности. Идеально подходит для мойки автомобилей, мотоциклов, а также каменной и стеклянной поверхности фасадов зданий. Чистящее средство заливается в баллон объемом 0,6 л. Прозрачный флакон позволяет легко контролировать расход средства.