Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147

Насадка Karcher FJ 6 2.643-147 предназначена для всех бытовых аппаратов высокого давления Karcher. Образует пену регулируемой густоты для очистки загрязнений разной интенсивности. Идеально подходит для мойки автомобилей, мотоциклов, а также каменной и стеклянной поверхности фасадов зданий. Чистящее средство заливается в баллон объемом 0,6 л. Прозрачный флакон позволяет легко контролировать расход средства.