Сопло керамическое №10 401P170912 TBi (16 мм)

Керамическое сопло №10 401P170912 (16 мм)
Арт. X4330328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Керамическое сопло №10 401P170912 TBi (16 мм) - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.
Преимущества
- Сопло керамическое предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG
- Применяется с горелками: TBi SR-17, TBi SR-18, TBi SR-26
- Сопло керамическое предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG