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Сопло керамическое конусное (12х47 мм; М18х1.5) Агни СВ000005945
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Сопла
    Сопло керамическое конусное (12х47 мм; М18х1.5) Агни СВ000005945
    Арт. 709151
    Сопло керамическое конусное (12х47 мм; М18х1.5) Агни СВ000005945

      Сопло керамическое конусное (12х47 мм; М18х1.5) Агни СВ000005945

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709151

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло керамическое конусное (12х47 мм; М18х1.5) Агни СВ000005945 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Длина, мм - 47.

        Преимущества

        • Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Чаще всего сопло представляет собой конический или цилиндрический патрубок, к одному концу которого подсоединен источник газа или жидкости