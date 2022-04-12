Сопло керамическое цилиндрическое (20х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000000500
Арт. 709259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
Сопло керамическое цилиндрическое (20х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000000500 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG.
Преимущества
- Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Чаще всего сопло представляет собой конический или цилиндрический патрубок, к одному концу которого подсоединен источник газа или жидкости