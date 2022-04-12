Сопло керамическое №4 TBi 401P170907 (6.5 мм)
Арт. X13110487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое №4 TBi 401P170907 (6.5 мм) - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.
Преимущества
- Сопло керамическое предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG
- Применяется с горелками: TBi SR-17, TBi SR-18, TBi SR-26
- Сопло керамическое предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG