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Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)
5.0
2
105 ₽
Сопла
    Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)
    Арт. X13110494
    5.0
    2
    Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)
    Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)
      Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)
      Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)

      Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)

      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13110494
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм) - используется в комплекте со сварочными горелками при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. С конструкции легко удаляется расплавленный металл, благодаря специальной обработке сопла. Керамика высокого качества гарантирует долгий срок службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Предназначены для формирования струи защитного газа
        • Диаметр - 9.5 мм
        • Размер №6
        • Применяется с горелками: TBi SR-400