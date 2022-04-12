Преимущества

Предназначены для формирования струи защитного газа

Диаметр - 9.5 мм

Размер №6

Применяется с горелками: TBi SR-400

Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм) - используется в комплекте со сварочными горелками при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. С конструкции легко удаляется расплавленный металл, благодаря специальной обработке сопла. Керамика высокого качества гарантирует долгий срок службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.