Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм)
Арт. X13110494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое №6 TBi 401P222202 (9.5 мм) - используется в комплекте со сварочными горелками при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. С конструкции легко удаляется расплавленный металл, благодаря специальной обработке сопла. Керамика высокого качества гарантирует долгий срок службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Предназначены для формирования струи защитного газа
- Диаметр - 9.5 мм
- Размер №6
- Применяется с горелками: TBi SR-400