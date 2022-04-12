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Сопло керамическое №7 TBi 401P170910 (11 мм)
5.0
2
95 ₽
Сопла
    Керамическое сопло №7 401P170910 (11 мм)
    Арт. X4330305
    5.0
    2
    Сопло керамическое №7 TBi 401P170910 (11 мм)

      Керамическое сопло №7 401P170910 (11 мм)

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4330305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло керамическое №7 TBi 401P170910 (11 мм) - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.

        Преимущества

        • Сопло керамическое предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG
        • Применяется с горелками: TBi SR-17, TBi SR-18, TBi SR-26