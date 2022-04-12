Преимущества

Сопло керамическое предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG



Применяется с горелками: TBi SR-17, TBi SR-18, TBi SR-26

Сопло керамическое №7 TBi 401P170910 (11 мм) - предназначено для горелок TS 17, TS 18, TS 26 и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа более устойчивого к воздействиям поперечных воздушных потоков и действующего на большее расстояние.