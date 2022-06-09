Преимущества

Используется с горелками TIG АГНИ

Предназначено для подачи защитного газа к месту сварки

Сопло керамическое цилиндрическое (8х45 мм; М18х1.5) Агни СВ000011102 - - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Длина, мм - 45. Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Чаще всего сопло представляет собой конический или цилиндрический патрубок, к одному концу которого подсоединен источник газа или жидкости.