Сопло керамическое цилиндрическое (8х45 мм; М18х1.5) Агни СВ000011102
Арт. 709854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое цилиндрическое (8х45 мм; М18х1.5) Агни СВ000011102 - - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Длина, мм - 45. Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Чаще всего сопло представляет собой конический или цилиндрический патрубок, к одному концу которого подсоединен источник газа или жидкости.
Преимущества
- Используется с горелками TIG АГНИ
- Предназначено для подачи защитного газа к месту сварки