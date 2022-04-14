Преимущества

Диаметр выходного отверстия - 12.5 мм



Имеет коническую форму

Подходит для горелки TBi 240, Tbi 241



Сопло газовое коническое 345P012012 TBi (12.5 мм) предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.