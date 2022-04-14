Сопло газовое коническое 345P013030 TBi (14 мм)
Арт. X4330220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газораспределительное коническое 345P013030 TBi (14 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Диаметр конуса 14 мм
- Имеет коническую форму
- Стандартно устанавливается на горелки TBi 260, TBi 380, TBi 411, TBi 511