Сопло газовое коническое 345P013030 TBi (14 мм)

Преимущества

Диаметр конуса 14 мм

Имеет коническую форму

Стандартно устанавливается на горелки TBi 260, TBi 380, TBi 411, TBi 511

Сопло газораспределительное коническое 345P013030 TBi (14 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.