Сопло газовое коническое 345P012010 TBi (16 мм)

Преимущества

Диаметр конуса 16 мм

Имеет коническую форму

Стандартно устанавливается на горелки TBi 360

Сопло газораспределительное коническое 345P012010 TBi (16 мм) предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.