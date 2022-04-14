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Сопло газовое коническое 345P022171 TBi (16 мм)
5.0
1
770 ₽
Сопла
    Сопло газовое коническое 345P022171 TBi (16 мм)
    Арт. X4330254
    5.0
    1
    Сопло газовое коническое 345P022171 TBi (16 мм)

      Сопло газовое коническое 345P022171 TBi (16 мм)

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4330254
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газораспределительное коническое 345P022171 TBi (16 мм) -  предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Диаметр конуса 16 мм
        • Имеет коническую форму
        • Стандартно устанавливается на горелки Tbi-6G, TBi-7W