Сопло газовое коническое 345P022171 TBi (16 мм)

Преимущества

Диаметр конуса 16 мм

Имеет коническую форму

Стандартно устанавливается на горелки Tbi-6G, TBi-7W

Сопло газораспределительное коническое 345P022171 TBi (16 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.