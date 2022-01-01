Сопло 2 точки струя плоская Stihl RE106-127 4900 500 6309

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Сопло Stihl (2 точки) струя плоская RE106-127 4900 500 6309 представляет собой деталь, используемая для монтирования на смену непригодным деталям. Детали от торговой марки STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят вам не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Сопла, форсунки, распылители производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.