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Сопло 2 точки струя плоская Stihl RE106-127 4900 500 6309
Найти аналог
Сопла, форсунки, распылители
    Сопло 2 точки струя плоская Stihl RE106-127 4900 500 6309
    Арт. X387546201

      Сопло 2 точки струя плоская Stihl RE106-127 4900 500 6309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546201

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Stihl (2 точки) струя плоская RE106-127 4900 500 6309 представляет собой деталь, используемая для монтирования на смену непригодным деталям. Детали от торговой марки STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят вам не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Сопла, форсунки, распылители производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала