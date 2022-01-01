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Сопло Stihl new RE88-128 4915 500 6347
Найти аналог
Сопла, форсунки, распылители
    Сопло Stihl new RE88-128 4915 500 6347
    Арт. 718177

      Сопло Stihl new RE88-128 4915 500 6347

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718177

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Stihl new RE88-128 4915 500 6347 – это деталь, которая предназначена с целью монтажа на смену непригодным комплектующим. Детали от бренда STIHL характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вам не придется бояться за продуктивность: Сопла, форсунки, распылители производства компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 651 руб. на представленную запасную часть объясняется использованием износостойких ресурсов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы