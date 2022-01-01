Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Сопло Stihl new RE88-128 4915 500 6347 – это деталь, которая предназначена с целью монтажа на смену непригодным комплектующим. Детали от бренда STIHL характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вам не придется бояться за продуктивность: Сопла, форсунки, распылители производства компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 651 руб. на представленную запасную часть объясняется использованием износостойких ресурсов.