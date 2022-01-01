Сопло Stihl RE107-128 4900 500 6324, синяя

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Сопло Stihl (синяя) RE107-128 4900 500 6324 представляет собой запчасть, применяемая с целью монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Комплектующие производства STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вы можете не волноваться за производительность и работоспособность. Сопла, форсунки, распылители производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.