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Сопло Stihl RE107-128 4900 500 6324, синяя
Найти аналог
Сопла, форсунки, распылители
    Сопло Stihl RE107-128 4900 500 6324, синяя
    Арт. X3875462965

      Сопло Stihl RE107-128 4900 500 6324, синяя

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462965

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Stihl (синяя) RE107-128 4900 500 6324 представляет собой запчасть, применяемая с целью монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Комплектующие производства STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вы можете не волноваться за производительность и работоспособность. Сопла, форсунки, распылители производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала