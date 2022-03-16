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Сопло удлиненное (1.4 мм) Сварог IVU0662-14 для плазмотронов CS 101, CS 141
5.0
2
222 ₽
Сопла
    Сопло Сварог (CS 101-141-151) IVU0662-14 (1,4 мм, удлиненное)
    Арт. X131107208
    5.0
    2
    Сопло удлиненное (1.4 мм) Сварог IVU0662-14 для плазмотронов CS 101, CS 141

      Сопло Сварог (CS 101-141-151) IVU0662-14 (1,4 мм, удлиненное)

      222 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Да
      Все характеристики
      222 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло Сварог IVU0662-14 является сменным элементом для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.4 мм.

        Преимущества

        • Данное сопло предназначено для резки на токах до 100 А
        • Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза