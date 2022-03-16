Сопло удлиненное (1.4 мм) Сварог IVU0662-14 для плазмотронов CS 101, CS 141

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 100 А

Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза

Сопло Сварог IVU0662-14 является сменным элементом для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.4 мм.