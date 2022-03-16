Сопло удлиненное (1.4 мм) Сварог IVU0662-14 для плазмотронов CS 101, CS 141

Сопло Сварог (CS 101-141-151) IVU0662-14 (1,4 мм, удлиненное)
Арт. X131107208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Да
- Сопло Сварог IVU0662-14 является сменным элементом для плазмотронов CS 101, CS 141, CS 151. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.4 мм.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 100 А
- Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза