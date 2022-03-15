Сопло Сварог (CS 70) IVU0028-10 (1 мм)
Арт. X131107223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Сварог IVU0028-10 является сменным элементом для плазмотрона CS 70. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.
Преимущества
- Предназначено для резки на токах до 50 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза