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Сопло Сварог (CS 70) IVU0028-10 (1 мм)
4.5
2
60 ₽
Сопла
    Сопло Сварог (CS 70) IVU0028-10 (1 мм)
    Арт. X131107223
    4.5
    2
    Сопло Сварог (CS 70) IVU0028-10 (1 мм)

      Сопло Сварог (CS 70) IVU0028-10 (1 мм)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107223
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло Сварог IVU0028-10 является сменным элементом для плазмотрона CS 70. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.

        Преимущества

        • Предназначено для резки на токах до 50 А
        • Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза