Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
Арт. X131107243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 101 и TECH CS 141, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.1 мм.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 60 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
- Посадочный диаметр, мм - 20
- Высота, мм - 14