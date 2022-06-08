Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 60 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Посадочный диаметр, мм - 20



Высота, мм - 14



Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 101 и TECH CS 141, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.1 мм.