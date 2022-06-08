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Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
5.0
2
200 ₽
Сопла
    Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
    Арт. X131107243
    5.0
    2
    Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
    Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
    Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
    Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
    Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
      Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
      Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
      Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
      Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141
      Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141

      Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 для плазмотронов CS 101, CS 141

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло (1.1 мм) IVU0606-11 Сварог 00000087532 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 101 и TECH CS 141, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр - 1.1 мм.

        Преимущества

        • Данное сопло предназначено для резки на токах до 60 А
        • Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
        • Посадочный диаметр, мм - 20
        • Высота, мм - 14