Сопло (1.1 мм) для плазмотрона CS 81 Сварог IVU0605-11

Преимущества

Предназначено для резки на токах до 60 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Посадочный диаметр, мм - 14.5



Высота, мм - 13.3



Сопло Сварог IVU0605-11 является сменным элементом для плазмотрона CS 81. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.1 мм.