Сопло (1.1 мм) для плазмотрона CS 81 Сварог IVU0605-11
Арт. X131107221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Сварог IVU0605-11 является сменным элементом для плазмотрона CS 81. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.1 мм.
Преимущества
- Предназначено для резки на токах до 60 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
- Посадочный диаметр, мм - 14.5
- Высота, мм - 13.3