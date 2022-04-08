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Сопло (1.2 мм) Сварог IVU0028-12 для плазмотрона CS 70
5.0
2
82 ₽
Сопла
    Сопло (1.2 мм) Сварог IVU0028-12 для плазмотрона CS 70
    Арт. X131107197
    5.0
    2
    Сопло (1.2 мм) Сварог IVU0028-12 для плазмотрона CS 70

      Сопло (1.2 мм) Сварог IVU0028-12 для плазмотрона CS 70

      82 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      82 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло Сварог IVU0028-12 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 70. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.2 мм.

        Преимущества

        • Данное сопло предназначено для резки на токах до 70 А
        • Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
        • Посадочный диаметр, мм - 12.6
        • Высота, мм - 11.6