Сопло (1.2 мм) Сварог IVU0028-12 для плазмотрона CS 70
Арт. X131107197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Сварог IVU0028-12 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 70. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.2 мм.
Преимущества
- Данное сопло предназначено для резки на токах до 70 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза
- Посадочный диаметр, мм - 12.6
- Высота, мм - 11.6