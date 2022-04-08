Сопло (1.2 мм) Сварог IVU0028-12 для плазмотрона CS 70

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 70 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Посадочный диаметр, мм - 12.6



Высота, мм - 11.6



Сопло Сварог IVU0028-12 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 70. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.2 мм.