Сопло (1.7 мм) Сварог IVU0606-17 для плазмотронов CS 101, CS 141

Преимущества



Изготовлено из теплопроводных материалов

Предназначено для резки на токах до 130 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза



Сопло Сварог IVU0606-17 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141. Оно применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.7 мм.