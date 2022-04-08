Сопло (1.7 мм) Сварог IVU0606-17 для плазмотронов CS 101, CS 141

Сопло Сварог CS 101-141 IVU0606-17 (1,7 мм)
Арт. X131107184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Сварог IVU0606-17 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141. Оно применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.7 мм.
Преимущества
- Изготовлено из теплопроводных материалов
- Предназначено для резки на токах до 130 А
- Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза